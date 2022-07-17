В Рамле супруги три года насиловали дочь: озвучены жуткие подробности

В обвинительном заключении говорится, что пара подвергала девочку сексуальному насилию с тех пор, как ей исполнилось 11 лет. Мать хотела, чтобы дочь забеременела для финансовой выгоды, поэтому отслеживала ее овуляцию.

Государственная прокуратура в воскресенье предъявила обвинения мужчине в том, что он неоднократно насиловал свою юную падчерицу в течение нескольких лет с намерением зачать ребенка. Обвинение получила и мать девочки за одобрение его действий.

Couple indicted for man’s alleged rape of child stepdaughter with mother’s consent https://t.co/Grm5mhu2qG — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 17, 2022

Супруги, которым за 40 и которые проживают в центральном городе Рамле, предположительно совершали насильственные действия сексуального характера в течение трех лет, начиная с 11-летнего возраста девочки.

В обвинительном заключении говорится, что девочку насиловали два раза в неделю.

В некоторых случаях к ребенку применялось серьезное насилие, в других случаях ее заставляли смотреть порнографию.

Пара была обвинена в ряде правонарушений, включая изнасилование несовершеннолетней, непристойные действия в отношении несовершеннолетней, жестокое обращение и нападение.

Обвиняемая женщина, которой также было предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней, знала о нападениях в режиме реального времени и проводила тесты на беременность своей дочери, а также отслеживала овуляцию ребенка, говорится в обвинительном заключении.

По словам прокуратуры, мать девочки иногда находилась дома, когда ребенка насиловали, и могла слышать ее крики о помощи.

Сообщается, что женщина угрожала дочери убийством, если она расскажет, что подвергается сексуальному насилию. Девочка показывала матери деньги, которые иногда давал ей отчим после изнасилования, говорится в обвинительном заключении.

Согласно обвинительному заключению, нападения пары на девочку, очевидно, были направлены на оплодотворение ребенка, чтобы они могли получить финансирование от государства.

Прокуратура просила суд оставить пару под стражей до окончания судебного разбирательства.

Еще напомним, что в Ришон ле-Ционе в машине родители забыли младенца.