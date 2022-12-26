Известного раввина арестовали по подозрению в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетней

Высокопоставленный 40-летний раввин был арестован 26 декабря по подозрению в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетней около 13 лет назад, когда ей было всего 14 лет.

Об этом сообщает Maariv.

Расследование инцидента началось после подачи недавно поданной 27-летней женщиной жалобы о сексуальных преступлениях, которые якобы совершил в отношении нее подозреваемый, мужчина 40 лет.

Жалоба молодой женщины свидетельствует о том, что подозреваемый, начальник ее отца, на протяжении многих лет совершал против нее тяжкие преступления десятки раз. Она также заявила, что действия совершались в нескольких местах, в том числе в собственном доме подозреваемого, когда она работала няней его детей.

Девушка пояснила, что решила подать жалобу именно сейчас, потому что знала, что если она не сделает этого сейчас, то менее чем через год (когда ей исполнится 28 лет) к делу будет применяться срок исковой давности.

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