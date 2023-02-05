Известные американские евреи раскритиковали правительство Израиля

169 видных американских евреев, среди которых есть бывшие лидеры крупных основных еврейских организаций, призвали политиков США не путать критику Израиля с антисемитизмом, а также негативно высказались в адрес правительства Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Заявление видных американских евреев адресовано недавно созданному Конгрессу и предвосхищает усиление критики евреев США в отношении Израиля из-за нового правительства в Иерусалиме. Под заявлением подписались бывшие лидеры основных еврейских организаций, которые традиционно избегали критики Израиля, в том числе Американо-израильский комитет по связям с общественностью, Конференция президентов основных американских еврейских организаций и система еврейских федераций, а также бывшие лидеры Реформистской и консервативные движения.

«Поскольку 118-й Конгресс начинает свою работу, мы считаем важным заявить о нашей обеспокоенности, которую широко разделяют сторонники Израиля здесь и во всем мире, а также значительное число израильтян», — говорится в сообщении.

В нем перечислены среди этих политических предложений нового правительства Нетаниягу реформы судебной системы, добавление ограничений к Закону о возвращении, определяющему репатриацию, и расширение суверенитета Израиля в Иудее и Самарии.

«Наша критика исходит из любви к Израилю и твердой поддержки его безопасности и благополучия. Некоторые попытаются опровергнуть их достоверность, назвав их антисемитскими», — говорится в заявлении.

По словам видных американских либеральных евреев, критика «отражает реальную обеспокоенность тем, что курс нового правительства отражает антидемократические тенденции, которые мы наблюдаем в других странах и здесь, в США, вместо того, чтобы укреплять общие демократические ценности, лежащие в основе Отношения США и Израиля».

«Принимать политические разногласия по поводу Израиля за антисемитизм контрпродуктивно. Это отвлекает дискуссию от сути вопроса о том, является ли что-то антисемитским или нет», – добавили критики нового правительства.

Среди подписантов есть Том Дайн, Алан Солоу, раввин Дэвид Элленсон, раввин Исмар Шорш, раввин Дэвид А. Тойч, раввин Эрик Йоффи, раввин Давид Саперштейн, Джоэл Таубер, Джо Канфер и другие.

Ранее «Курсор» сообщал, что преподаватель Еврейского университета призвал евреев США бойкотировать Израиль.