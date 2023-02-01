Преподаватель Еврейского университета призвал евреев США бойкотировать Израиль

Профессор Дэвид Энох опубликовал статью на английском языке на еврейско-американском новостном веб-сайте The Forward, в которой он призвал еврейскую общину бойкотировать новое правительство и бойкотировать Иудею и Самарию.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Энох опубликовал статью под заголовком «Если вы хотите поддержать Израиль, бойкотируйте новое правительство». В статье он призвал американских евреев давить на американских политиков, «чтобы оказать давление на Израиль, в том числе поставить военную помощь в зависимость от прекращения расширения поселений и насилия со стороны поселенцев».

Кроме того, Енох обратился к американскому еврейству:

«Нам нужно, чтобы вы предприняли конкретные шаги — конфисковали продукты из поселений, не сотрудничали с советами поселений, не принимали спортивные команды из поселений, не гастролировали по винодельням в расчеты. Прекратите приглашать и откажитесь принимать израильских политиков, связанных с правительством. Не только самых крайних, как Бен-Гвир и Смотрич, но и Ярив Левин и Биньямин Нетаниягу»

На фоне этого председатель движения «Ам Тартус» Матан Пелег призвал к увольнению профессора Еноха.

«Позор и бесчестье от врагов твоих и разрушителей твоих придут от тебя», – заявил он.

К слову, об евреях в США – недавно еврей спас жизнь женщине, когда летел в самолете из Нью-Йорка во Флориду.

Также «Курсор» сообщал о среднем возрасте евреев в общинах Англии и Уэльса.

Помимо этого недавно *россия направила Израилю и США завуалированные угрозы.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!