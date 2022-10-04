Известный израильский музыкант задержан из-за угроз бывшей жене

По имеющейся информации, у бывших супругов были разногласия по поводу встреч музыканта с ребенком.

Сотрудники полиции арестовали израильского музыканта Лиора Перлмутера за то, что он угрожал своей бывшей супруге. Исполнитель электронной музыки находился в конфликте с женой из-за того, что она не давала видеться с дочерью.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Женщина сообщила, что подверглась угрозам со стороны экс-супруга. Он отправлял ей в WhatsApp сообщения с угрозами, в которых, в частности, желал ей смерти.

После того как музыканта Лиора Перлмутер, одного из участников израильского дуэта «Astral Projection», задержали, его адвокат поднял шум. Выяснилось, что за несколько дней до ареста он написал в соцсетях, что звонил в полицию с мольбой о помощи, поскольку не может увидеться со своей дочерью.

По его словам, в ответ полицейские пригрозили его арестовать, если он еще раз позвонит. Адвокат отметил, что полиция даже не захотела приступать к расследованию инцидента.

После того как суд продлил по запросу полиции содержание под стражей музыканта, на повторном судебном заседании полиция попыталась еще раз настоять на продлении, однако под нажимом адвоката выяснилось, что с момента предыдущего заседания следствие никуда не продвинулось, и полицейские не провели никаких необходимых следственных действий из-за праздников и отпусков.

Судья отпустила музыканта под домашний арест под поручительство его партнера по дуэту Ави Нисима.

«Курсор» писал ранее, что жителя севера Израиля арестовали за издевательство над членами семьи.