Жителя севера Израиля арестовали за издевательство над членами семьи

Согласно данным полиции, арестованный житель Вади-Ары применял к членам семьи разные виды насилия, от физического до экономического.

Полиция задержала 50-летнего жителя Вади-Ары за то, что он систематически издевался над членами своей семьи. Он применял к ним физическое насилие, запрещал им тратить деньги и угрожал убийством.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

На мужчину в полицию подала жалобу его несовершеннолетняя дочь, которую он избивал до синяков. Потерпевшая рассказала, что такое происходит на регулярной основе. Более того, домашний тиран систематически избивал свою супругу и других детей. Он запрещал им тратить деньги, отключал в доме электричество, не давал пользоваться кондиционером, а также постоянно угрожал, что убьет их, если те начнут кому-то жаловаться.

Окружная прокуратура Хайфы подала заявление о готовности предъявить обвинительное заключение и ходатайство о заключении подозреваемого под стражу до окончания судебного разбирательства.

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