Его доставили в окружной суд Иерусалима для рассмотрения ходатайства генпрокуратуры об экстрадиции.

Сотрудники израильской полиции задержали в Тель-Авиве известного писателя из Мексики, бывшего посла доброй воли ЮНЕСКО Андреса Ромера. Мужчину принудительно хотят отправить на родину.

Об этом сообщает 9tv.

Задержанного доставили в окружной суд Иерусалима для рассмотрения ходатайства генпрокуратуры об экстрадиции. Оказалось, что в Мексике против писателя выдвинули обвинение в изнасиловании 11 женщин, которые утверждают, что экс-посол, под предлогом рабочих встреч, приглашал их к себе домой и совершал насильственные действия.

Известно, что в 2016 году Андрес Ромера лишился статуса "посла добровой воли" после того, как отказался поддерживать право палестинцев на Иерусалим и осуждать действия Израиля, вопреки ожиданиям правительства Мексики и руководства ЮНЕСКО. Но зато в Израиле он заслужил уважение и в его честь даже назвали улицу. Однако, после того, как стало известно об обвинениях в его адрес, оппозиция в городе потребовала изменить ее название.

Карьера американского писателя серьезно пострадала, его уволили с должности преподавателя Колумбийского университета в Нью-Йорке.

В 2021 году он въехал в нашу страну под именем Андерса Розенберга, возможно, по поддельному паспорту, представившись туристом. Теперь израильская генпрокуратура рассматривает вопрос об его экстрадиции в Мексику. Но этот вопрос будет решаться судом.

"Курсор" писал ранее, что из Дубая (ОАЭ) экстрадировали израильтянина, подозреваемого в убийстве.