МИД раскритиковал Twitter под новым руководством Илона Маска

Пресс-секретарь предупредил, что платформа может стать «очень неприятным местом для большинства из нас» без четких правил этики и модерации контента.

Представитель министерства иностранных дел Эммануэль Нахшон раскритиковал Твиттер за отсутствие модерации разжигания ненависти, экстремизма и антисемитизма на платформе под новым руководством генерального директора Tesla Илона Маска и сказал, что соцсеть рискует стать «очень неприятным местом».

Нахшон, который является заместителем генерального директора по общественной дипломатии в министерстве иностранных дел Израиля, опубликовал в понедельник скриншот ненавистного комментария, который он получил под одним из своих твитов, в котором пользователь утверждал, что Холокоста никогда не было.

«Для многих экстремистов свобода слова — это просто свобода извергать яд. Твитосфера [Twittersphere] без четких правил поведения и этики быстро станет очень неприятным местом для большинства из нас», — написал Нахшон.

Маск, самопровозглашенный «абсолютист свободы слова», потратил 44 миллиарда долларов на покупку Twitter в прошлом месяце, а затем уволил более половины сотрудников, подтолкнул других к отставке и напугал рекламодателей. Он публиковал в твиттере теории заговора, восстанавил ранее заблокированные аккаунты, включая аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, и регулярно общается с правыми троллями и скандальными личностями. Маск также уволил неизвестное количество подрядчиков по всему миру, отвечающих за модерацию контента.

Группы гражданских прав заявили, что после прихода Маска к власти на платформе резко возросло количество разжигающих ненависть и антисемитских высказываний.

Ранее Курсор писал, что Илон Маск презентовал концепцию Twitter 2.0.