Йоав Киш встретился с министром образования Польши: о чем шла речь

Министр образования, депутат Кнессета Йоав Киш провел диалог с министром образования Польши Пшемыславом Чернаком.

Об этом информирует Kanal7.

Отмечается, что беседа прошла «при позитивном взаимном настрое». В конце министр образования Польши пригласил министра образования Израиля посетить с официальным визитом Польшу в рамках подготовки к предстоящему Дню Холокоста.

«В канцелярии израильского министра образования заявили, что намерены приложить все усилия для возвращения израильских молодежных делегаций в Польшу в День Холокоста в рамках «Марша жизни» и по случаю 80-летия восстания в Варшавском гетто», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в июне 2022 года Министерство образования заявило, что тысячи израильских старшеклассников, которые летом должны были посетить Польшу с целью изучения культурного наследия, не поедут туда из-за дипломатического спора с Варшавой по поводу безопасности делегаций.

«В настоящее время принято решение о том, что деятельность молодежных делегаций в Польше будет заморожена», — говорится в официальном письме министерства образования, разосланном примерно 7000 студентам, которые должны были отправиться в поездки.

Согласно сообщению новостного сайта Walla в начале этого месяца, польское правительство отказалось разрешить агентам ШАБАК, обеспечивающим безопасность поездки, носить оружие на своей территории, в отличие от минувших лет, что вынудило министерство образования отменить поездку.

В МИД заявили, что переговоры с польским правительством продолжаются и что Польша «заинтересована в продолжении студенческих поездок из Израиля», добавив, что израильская сторона прилагает усилия, чтобы позволить делегациям вернуться.

Немедленных комментариев Польши по поводу предполагаемого изменения политики не последовало.

Также Курсор писал о том, что глава отдела образования Польши хочет запретить еврейский центр Освенцим.