Израиль отменил поездки студентов в Польшу из-за спора с Варшавой

Согласно отчету, польское правительство отказывается разрешить агентам Шин Бет носить оружие, находясь в Польше. В МИД заявили, что переговоры с Варшавой продолжаются.

Министерство образования заявило во вторник, что тысячи израильских старшеклассников, которые летом посетят Польшу с целью изучения культурного наследия, не поедут туда из-за дипломатического спора с Варшавой по поводу безопасности делегаций.

«В настоящее время принято решение о том, что деятельность молодежных делегаций в Польше будет заморожена», — говорится в официальном письме министерства образования, разосланном примерно 7000 студентам, которые должны были отправиться в поездки.

Согласно сообщению новостного сайта Walla в начале этого месяца, польское правительство отказалось разрешить агентам ШАБАК, обеспечивающим безопасность поездки, носить оружие на своей территории, в отличие от минувших лет, что вынудило министерство образования отменить поездку.

В МИД заявили, что переговоры с польским правительством продолжаются и что Польша «заинтересована в продолжении студенческих поездок из Израиля», добавив, что израильская сторона прилагает усилия, чтобы позволить делегациям вернуться.

Немедленных комментариев Польши по поводу предполагаемого изменения политики не последовало.

Ранее Курсор писал, что в Израиле продолжается забастовка учителей: названы города. Израильские учителя продолжают свои забастовки, которые проходят на фоне того, что правительство не стремиться инвестировать средства в сферу образования.