Йом ха-Зикарон: что ждёт израильтян в День памяти

Первые поминальные шествия начнутся во вторник, в 20:00, а уже в среду после 11:00 начнутся государственные поминальные службы.

В наступающий вторник в 20:00 по всему Израилю будет звучать одноминутная мемориальная сирена, ознаменовав начало Йом ха-Зикарона — Дня памяти погибших солдат израильских войн и жертв террористических актов.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Сразу после сирены по всей стране начнутся мемориальные шествия. Основная церемония состоится на площади у Стены Плача в Иерусалиме. Все церемонии и памятные мероприятия в этом году пройдут в соответствии с директивами Минздрава и правилами зеленого паспорта.

В среду в 11:00 прозвучит двухминутная мемориальная сирена, после чего начнутся государственные поминальные службы на 52 военных кладбищах и на мемориальных площадках по всей стране. Главная церемония состоится в Государственном мемориальном зале на горе Герцль в Иерусалиме.

В рамках подготовки к Дню поминовения Департамент семей, поминовения и наследия завершил подготовку 52 военных кладбищ, мемориала бедуинским воинам на перекрестке Хамовил, сотен военных захоронений и тысяч могил, расположенных в различных местах от Кирьят-Шмона до Эйлата. Работы включали ремонт, доступность, обслуживание, уборку, озеленение, а также полировку и замену поврежденных или старых надгробий.

Имена всех жертв будут последовательно транслироваться на 26 канале, на Cellcom TV и в Idan Plus на канале izkor в том порядке, в котором они умерли, с вечера Дня поминовения в 8:45 во вторник и до его завершения на следующий вечер.

Ранее Курсор писал, что День памяти жертв Холокоста в Израиле начался с церемонии у мемориала Яд ва-Шем. По данным правительства, в день поминовения в Израиле проживает около 174 тысячи 500 выживших. Из них 83% старше 80 лет, 18% старше 90 лет и около 0,5%, более 900 человек, старше 100 лет. В прошлом году 14 тысяч 264 выживших умерли, 900 из них — от COVID-19.

В мэрии Иерусалима проходит выставка фотографий, выживших в Холокост. Выставка фотографий Lonka продлиться 4 месяца и покажет 59 снимков, выживших во время Холокоста. Коллекция из 59 фотографий высотой два метра (шесть футов), сделанных международными и израильскими фотографами, откроется 8 апреля, накануне Дня памяти жертв Холокоста в Израиле, и будет находиться на площади в течение следующих четырех месяцев.