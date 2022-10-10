К ноябрю в Израиле поднимут цены еще десятки поставщиков

По данным StorNext, с начала года цены на продукты в супермаркетах выросли на 4,6% и достигли многолетнего пика.

К следующему месяцу в Израиле могут поднять цены еще многие поставщики продовольствия. И повышения вступят в силу после праздников.

Об этом сообщает издание Themarker.

Руководитель одной из продовольственных сетей отметил, когда одна компания повышает цены, это придает смелости второй компании пойти на такой же шаг. В связи с этим, как минимум десятки еще поставщиков заявят о повышении стоимости своих товаров и услуг.

«Махлавот Гад» планирует повышение цен на 3-9,5%, что в среднем превышает темпы роста цен на регулируемые молочные продукты (4,9%). В компании грядущее подорожание своей продукции объяснили повышением цен на молоко на 24% за последние два года и заявили, что они не повышали цены с 2018 года. Компания «Сано» объявила о повышении цен на свои бумажные изделия.

В прошлом месяце Unilever проинформировала ритейлеров о повышении цен на 10-20%, начиная с ноября, упомянув самые разные бренды.

Согласно данным StorNext, с начала года цены на продукты в супермаркетах выросли на 4,6% и достигли многолетнего пика. Это, среди прочего, связано с повышением цен поставщиками, сокращением скидочных мероприятий, удорожанием товаров, подлежащие государственному контролю, а также введением налогообложения ряда видов продуктов.

«Курсор» писал ранее, что израильтянам рассказали, будут ли снижаться цены на корейские авто.