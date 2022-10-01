Израильтянам рассказали, будут ли снижаться цены на корейские авто

Израиль и Южная Корея подписали договор о свободной торговле, но будет ли это значить, что цены на корейские автомобили подешевеют?

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В рамках договора будет отменена ввозная пошлина на корейские машины, составляющая 7%, не считая НДС. Но в действительности машины не подешевеют, поскольку большая часть Hyundai и KIA производятся на заводах в Европе, в частности в Чехии и Словакии, а на них договор о свободной торговле не распространяется.

Есть две марки электромобилей, которые собирают в Корее, и израильский потребитель мог бы сэкономить на отмене пошлины, но в нашей стране с января следующего года правительство поднимает налог на гибридные и электрические автомобили. Он вырастет до 55%.

Кроме того, производители многих автомобилей продолжают повышать цены из-за перебоев в поставках комплектующих, а также для того, чтобы компенсировать свои потери, которые возросли в период пандемии коронавируса.

Но при этом, цены на корейскую бытовую технику могут снизиться.

«Курсор» писал ранее, что американская компания Tesla открыла доступ израильским владельцам электромобилей к функции Sentry Mode, которая помогает защитить автомобиль от угона.

Еще мы писали, что представители китайской компании Jiangling Group подписали соглашение с Carasso Motors об экспорте своих электромобилей YI в Израиль.