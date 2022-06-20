К побережью Израиля движутся миллионы медуз

Специалисты говорят, что пока в этом году еще не было серьезных случаев ожогов. Весной и осенью, когда нет медуз, в воде могут быть их дальние родственники – сифонофоры. Ожоги от них в этом сезоне были легкими.

Уже в конце недели или к началу следующей недели миллионы медуз должны приблизиться к побережью Израиля. Как заявил морской эколог Дор Эделист, вычислить точное количество медуз пока не получается.

Доктор Эделист смог разработать специальный сайт, на котором можно отслеживать перемещения медуз. Сервис позволяет пользователям самим отмечать пляжи, на которых наблюдается большое количество медуз. Ознакомиться с сайтом можно по ссылке.

По словам специалистов, в этом году еще не было серьёзных случаев ожогов, полученных в результате «укуса» медузы.

При этом, количество медуз, которые приплывают к израильским берегам в последние года остается стабильным. Самой распространенной является медуза вида Rhopilema nomadica. Она появилась у израильских берегов еще в 1980-х годах.

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