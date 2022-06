Ученые раскрыли любопытные факты о роли курицы в жизни древних людей

Новое исследование предполагает, что на протяжении веков эту птицу прославляли и даже поклонялись ей. Так как же курица, самое многочисленное домашнее животное в мире, попала с пьедестала на стол?

Как сообщается в двух статьях, опубликованных в понедельник, одна в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а другая в журнале Antiquity, переход кур от экзотических и почитаемых птиц к пище, вероятно, произошел с подъемом Римской империи в Европе, где яйца стали широко распространенной закуской на стадионах.

Исследователи со всей Европы изучили куриные останки, найденные более чем в 600 местах в 89 странах. Они нашли доказательства того, что цыплята изначально считались экзотикой, и только столетия спустя их начали видеть на обеденной тарелке.

Новые результаты показывают, что предыдущие исследования, в которых утверждалось, что куры были одомашнены до 10 000 лет назад в Китае, Юго-Восточной Азии или Индии и обитали в Европе более 7 000 лет назад, были ошибочными.

Согласно исследованиям, несколько самых ранних цыплят хоронили в одиночестве и не разделывали. Некоторые из них также были обнаружены захороненными вместе с людьми – мужчины часто были с петушками, а женщины с курами.

Первые свидетельства широкого потребления курятины в Британии, контролируемой римлянами, относятся примерно к первому веку нашей эры. Согласно исследованию, неясно, как именно произошел этот сдвиг, но вполне вероятно, что наличие цыплят на протяжении веков заставило людей пересмотреть свои отношения.

Ранее наш сайт сообщал, что израильтян предупредили об утечке химических веществ и опасности в Иудейской пустыне.