Кабан напал на несовершеннолетнюю возле кафе-мороженого в Хайфе

Жители Хайфы в очередной раз столкнулись с дикими кабанами.

Дикий кабан набросился на 14-летнюю девочку возле кафе-мороженого и слегка ранил ее.

Об этом сообщает Mako.

Девушка проводила время со своими друзьями в кафе-мороженом и шла по улице, как вдруг животное ее атаковало. Пострадавшая упала на землю. С синяками на спине и ноге ее доставили ​в городскую больницу Рамбам, где врачи ей сделали прививку от бешенства.

Муниципалитет Хайфы пытается найти кабана, который напал на девушку. Животное планируют усыпить, если его получится словить.

Ранее мы рассказывали, что в Хайфе кабан разбил окно и забрел в дом. По всей видимости, он несколько минут ходил по комнате, пока владелица дома не зашла в помещение, после чего животное пробралось в разбитое окно и вышло.

Это не единичные случаи. Дикие кабаны, которые населяют горный массив Кармель, свободно посещают близлежащие жилые кварталы в городе Хайфа и в последние годы – хорошо известное явление для живущих там израильтян. В рамках различных мер, принятых муниципалитетом для решения проблемы диких кабанов, в Хайфе установили предупреждающие знаки о животных вокруг хребта Кармель.

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