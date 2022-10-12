Палестинские террористы угрожают евреям, которые войдут в гробницу Йосефа

Террористическая группа «Логово льва», которая взяла на себя ответственность за множество нападений на солдат ЦАХАЛа и мирных жителей в Иудее и Самарии в прошлом месяце, 12 октября, в среду выступила с предупреждением о том, что евреи не должны входить в гробницу Иосифа.

Об этом сообщает INN.

«Вход на территорию станет смертным приговором для большого количества поселенцев», – сказано в заявлении палестинской организации.

Ранее «Курсор» сообщал, что палестинского подростка застрелили, когда он забрасывал камнями израильские авто в Иудее и Самарии.