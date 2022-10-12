Палестинские террористы угрожают евреям, которые войдут в гробницу Йосефа

21:28, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
гробница йосефа
Фото: Википедия

«Станет смертным приговором для большого количества поселенцев»

Террористическая группа «Логово льва», которая взяла на себя ответственность за множество нападений на солдат ЦАХАЛа и мирных жителей в Иудее и Самарии в прошлом месяце, 12 октября, в среду выступила с предупреждением о том, что евреи не должны входить в гробницу Иосифа.

Об этом сообщает INN.

«Вход на территорию станет смертным приговором для большого количества поселенцев», – сказано в заявлении палестинской организации.

Ранее «Курсор» сообщал, что палестинского подростка застрелили, когда он забрасывал камнями израильские авто в Иудее и Самарии.

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