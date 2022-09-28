Как благополучно провести Йом Кипур: МАДА дала населению рекомендации

В преддверии праздника МАДА заявила, что увеличит число парамедиков и фельдшеров на станциях «скорой» помощи и дала рекомендации населению.

В следующий вторник, 4 октября, в Израиле начинается один из самых важных праздников — Йом-Кипур (Судный день). В этот день принято держать сухой пост — не есть и не пить. Но ежегодно в этот праздник МАДА получает большое количество вызовов.

Об этом сообщает издание «Детали».

Медики отмечают, что в телефонный центр поступает около 2 тысяч обращений по поводу травм или ухудшения самочувствия граждан. В связи с этим, Израильская служба экстренной медицинской помощи усилит режим работы с 4 по 5 октября, увеличив число парамедиков и фельдшеров на станциях.

Дежурные, которые пойдут на молитву в синагогу, будут при себе иметь необходимо медицинское оборудование, в том числе и дефибриляторы, на случай, если кому-то станет плохо.

Медики обратились к старостам синагог и попросили, чтобы у них всегда был под рукой смартфон, с помощью которого они смогут эффективно вызвать МАДА в экстренных ситуациях. А также израильтянам порекомендовали использовать приложение «МАДА», если им потребуется помощь.

Гендиректор МАДА Эли Бин также попросил граждан во время праздника соблюдать безопасность на дорогах, особенно это касается людей, которые передвигаются на малогабаритных транспортах, например, велосипедах или самокатах.

«Курсор» писал ранее, что Маген Давид Адом получил награду за быстроту реагирования.