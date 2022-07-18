Маген Давид Адом получил награду за быстроту реагирования

Маген Давид Адом (МАДА), израильская служба скорой помощи и Красного Креста, получила награду за инновационное использование технологии географической информационной системы (ГИС), которая применяется в качестве основы для компьютерной системы диспетчеризации.

О награждении объявили на ежегодной конференции пользователей поставщиков ГИС-технологий компании в Сан-Диего. Объявил ее Джек Дангермонд, основатель и президент компании Esri, крупнейшей в мире поставщиков геолокационных технологий.

МАДА выделили из более чем 100 тысяч компаний и организаций, использующих системы геолокации.

«Технология ГИС затрагивает практически все аспекты нашей работы, — сказал Идо Розенблат, главный информационный директор организации Маген Давид Адом, — и является ключевой причиной того, что мы можем прибыть на место чрезвычайной ситуации быстрее, чем любая другая организация скорой помощи в Израиле».

По статистике, в среднем машины скорой помощи МАДА или бригады первой помощи приезжают на место чрезвычайной медицинской ситуации первыми — раньше других служб скорой медицинской помощи — более чем в 91% случаев.

МАДА также использовала эту технологию для создания диспетчерских систем для других организаций по оказанию экстренной помощи, включая пожарно-спасательную службу Израиля.

Маген Давид Адом» использует технологию компании Esri для предоставления данных ГИС, которые лежат в основе собственной диспетчерской системы МАДА, ее приложения для экстренных служб и приложения для служб быстрого реагирования.

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