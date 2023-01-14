Как Израиль в 2023 году планирует привлечь еще миллионы туристов

Туристическая сфера в Израиле начинает восстанавливаться после пандемии коронавируса. В 2022 году Израиль посетили более 2 миллионов иностранных туристов, в текущем году страна планирует привлечь еще больше гостей.

Об этом пишет Jpost.

Министерство уже объявило или даже запустило несколько программ, которые, вероятно, еще больше увеличат число посетителей святой земли по сравнению с прошлым годом.

Развивая связи с разными странами, министерство туризма Израиля возлагает большие надежды на увеличение числа туристов, прибывающих из-за рубежа. Такие партнерские отношения уже принесли свои плоды, например, шестая конференция Всемирной туристской организации ООН по винному туризму, которая состоялась в Альбе в сентябре прошлого года, и 1-й Глобальный молодежный туристический саммит в Сорренто в июне.

Эти два мероприятия были проведены в сотрудничестве с Италией. В одном из интервью министр туризма Италии Массимо Гаравалья отметил, что европейская страна также выиграет от договоренностей, поскольку, например, нет ничего плохого в здоровом обслуживании израильских туристов, посещающих Милан.

«Мы стремимся увеличить количество туристов среди молодежи — это особенно актуально для Израиля, который является очень молодой страной», — пояснил Гаравалья.

Еще одним очень очевидным источником увеличения туризма в 2023 году является открытие нескольких прямых рейсов в популярные направления по всему миру. Прямые рейсы из Тель-Авива, которые, как ожидается, будут доступны в 2023 году, включают Бостон, Атланту, Японию, Ирландию и Австралию. Совсем недавно открылись прямые рейсы между Тель-Авивом и Сеулом, Южная Корея.

Менее простым путем для развития въездного туризма является продвижение продукции иностранных СМИ в Израиле. В июне была запущена межминистерская программа под названием «Фонд содействия иностранному производству» на сумму 45 миллионов шекелей с целью возмещения до 30 процентов производственных затрат на иностранное производство фильмов и сериалов в Израиле.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания предложила интересную технологию для туризма и привлекла 12 млн долларов.