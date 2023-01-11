Израильская компания предложила интересную технологию для туризма и привлекла 12 млн долларов

Израильская туристическая компания Hotelmize разработала технологию, которая позволяет туристическим агентствам и индустрии бронирования повышать свою прибыльность, используя больше данных и решения искусственного интеллекта для определения волатильности бронирования.

Об этом пишет Globes.

Израильский стартап в сфере туристических технологий завершил раунд финансирования на сумму 12 миллионов долларов под руководством международной инвестиционной компании Flashpoint. Это двенадцатая инвестиция Flashpoint в Израиль за последние шесть лет.

Отметим, что Hotelmize была основана в 2016 году генеральным директором Дором Крубинером, главным операционным директором Омри Литваком и техническим директором Гаем Левитаном. Компания сотрудничает со 100 туристическими компаниями в 20 странах.

Крубинер сказал: «Это позволит нам продолжить наш быстрый рост, разработать ряд наших продуктов для оптимизации и, в основном, повысить эффективность бизнеса наших партнеров по всему миру».

«Курсор» писал ранее, что в рейтинг лучших изобретений 2022 года по версии Time вошел израильский стартап HiBob. Разработка попала в категорию человеческих ресурсов.

Еще мы писали, что израильский стартап Beewise создал первый в мире автономный улей, который может вместить до 40 пчелиных семей.