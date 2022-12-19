Как Израилю сохранить природное разнообразие: эксперты назвали пять принципов

Эксперты в области охраны природы Израиля представили пять принципов, которые помогут сохранить в стране природное разнообразие. На сегодняшний день около 20 процентов территории имеют статус охраняемых.

Об этом сообщает Haaretz.

Специалисты считают, что в ближайшие десятилетия строительство является главной угрозой природе Израиля, поэтому нужно заранее принять меры по расширению и восстановлению заповедников.

Первый принцип состоит в том, чтобы расширить заповедники на суше, и на море, в частности обеспечить правовую охрану экологических коридоров. Но в министерстве жилищного строительства и Земельное управление Израиля предлагают сократить площади, обозначенные как экологические коридоры, чтобы расширить резервы площадей, которые можно использовать для строительства.

Следующий принцип — обеспечить качественную воду для восстановления водоемов. Большинство рек и родников на территории Израиля загрязненные и пересохли, а это ставит под угрозу большое количество видов.

Третий принцип — объявление около 100 объектов городской природы заказниками, а также нужно разработать специальное законодательство в этой области. Городские природные объекты являются важным элементом в сохранении биологического разнообразия в Израиле.

Следующий шаг — восстановление поврежденных территорий, главным образом, в сельскохозяйственных районах, которые были заброшены или их деятельность стала экономически нецелесообразной.

И последний принцип состоит в том, чтобы усилить надзор и правоприменения для охраны природы. Это одна из областей, где природе в Израиле наносится серьезный ущерб, в основном охотниками и фермерами, которые используют яд для отпугивания вредителей, и внедорожниками, въезжающими в заповедники в нарушение закона.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле продолжают предпринимать меры по борьбе с наводнениями на фоне климатического кризиса, поскольку это масштабная проблема, угрожающая всему человечеству. В этом году на реализацию новых проектов в правительстве выделили беспрецедентную сумму — 108 миллионов шекелей.