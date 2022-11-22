В Израиле на восстановление рек и борьбу с наводнениями выделили крупную сумму

В Израиле продолжают предпринимать меры по борьбе с наводнениями на фоне климатического кризиса, поскольку это масштабная проблема, угрожающая всему человечеству. В этом году на реализацию новых проектов в правительстве выделили беспрецедентную сумму — 108 миллионов шекелей.

Об этом сообщает издание «Детали».

По всей стране также хотят восстановить речки и развить туристические тропы с зонами отдыха. В министерстве охраны окружающе среды уже утверждено 22 новых проекта, к которым также будут привлекать местных жителей.

Министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг отметила, что климатический кризис может вызвать разрушительные последствия, поэтому нужно заранее обдумывать шаги, которые смогут его предотвратить. В Израиле был утвержден новый план, которые позволит восстановить реки и предотвратить ущерб от наводнений.

«Курсор» писал ранее, что президент Израиля Ицхак Герцог заявил, если мировые лидеры серьезно относятся к ограничению глобального повышения температуры, то создание ближневосточных партнерств и присоединение к ним — это разумная, зеленая инвестиция.

Еще мы писали, что в ООН бьют тревогу, потому что ситуация с потеплением погоды на Земле и повышением уровня моря ухудшается и происходит это быстрее, чем раньше.