Как получить компенсацию при травмировании ребенка во время праздников

Каждый ребенок должен быть застрахован от несчастных случаев через местный орган управления образованием, поэтому за любую травму, даже во время каникул, можно получить выплаты.

Во время праздников месяца Тишрей дети часто травмируются и попадают в больницы.

Какие нюансы нужно знать и куда обращаться с претензией в такой ситуации, сообщают Detaly.

Согласно информации, полученной от Маген Давид Адом, во время праздников Тишрей растет число детей, получивших ранения или травмы. Адвоката Асаф Варша рассказал о правах родителей в таких случаях.

«Статья 6 Закона об обязательном образовании гласит, что каждый учащийся, имеющий право на бесплатное образование, должен быть застрахован от несчастных случаев через местный орган управления образованием. Страхование от несчастных случаев среди прочего предоставляет право учащемуся на возмещение в случае потери трудоспособности», — рассказал адвокат.

При этом он пояснил, что несчастным случаем считается физическое, внешнее и неожиданное событие, повлекшее за собой телесные повреждения.

Асаф Варша пояснил: «Компенсация будет выплачена вне зависимости от вопроса о том, кто стал причиной травмы, и кто несет за нее ответственность».

Важно понимать, что страховка распространяется на учеников школ 24 часа в сутки, круглый год, и где бы он ни находился.

Таким образом, право на страховые выплаты имеет каждый ребенок в возрасте от 3 лет, посещающий детский сад, и ребенок или подросток из любого образовательного учреждения.

Адвакат пояснил, что, сумма выплат варьирует от минимальных значений до сотен тысяч шекелей в зависимости от характера и тяжести травмы.

Также Асаф Варша рассказал об обязательной страховке, которая покрывает ущерб от автомобильной аварии, даже если виноват родитель. Эта процедура выплат сложнее школьной страховки учащихся и процедура компенсации занимает относительно много времени, но выплаты составляют от тысяч шекелей до миллионов.

Отвественным в суде можно считать отели (если травма произошла на их территории) или местные власти (если присутствует их халатность, например, при ремонте дорог).

Для оформления медицинского иска к отелю необходимо иметь заключение медицинского эксперта в соответствующей области.

А если речь идет о выбоине на дороге, то ответственен местный орган, и должно быть доказано, что не было никакого дорожного или иного знака или разметки, указывающих на опасность.

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