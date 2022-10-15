Нынешнее правительство проявляет слабость: мэр Бейт-Эля — о вчерашнем теракте

Нынешнее правительство проявляет слабость, и результат отражается в забрасывании камнями и стрельбе в Иерусалиме, Иудее и Самарии и повсюду в Израиле.

Об этом, комментируя вчерашний теракт в Бейт-Эле, заявил мэр Шай Алон, сообщает 7Kanal.

«Те, кто устали от борьбы с терроризмом, должны отдыхать дома. Лапид и Ганц не контролируют ситуацию. Они доверяют Абу Мазену защищать Израиль”, — сказал Алон.

Как известно, накануне террористы открыли стрельбу по городу Бейт-Эль близ Рамаллы, в результате чего был ранен местный житель, находившийся в сукке.

Силы ЦАХАЛа ликвидировали одного из стрелявших террористов — боевика ХАМАСа 23-летнего Кайса Имад Шеджайю из деревни Дир Джарир к востоку от Рамаллы.

Тем временем уже в субботу, 15 октября, несколько десятков палестинцев устроили массовые беспорядки в в деревне Карават-Бани-Хасан в районе Шхема. Атакующие забросали военнослужащих ЦАХАЛа камнями. Один солдат получил легкое ранение. Ему была оказана медицинская помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

Военнослужащие открыли огонь по зачинщикам беспорядков. Минздрав ПА сообщил о двух тяжелораненых палестинцах, доставленных в больницу.

Как сообщал Курсор, в среду, 12 октября, солдаты ЦАХАЛа закрыли въезд в город Шхем в Иудее и Самарии после участившихся случаев стрельбы со стороны боевиков группировки «Логово льва».

Согласно заявлению, опубликованному пресс-службой ЦАХАЛа, решение о закрытии дорог в город Шхем «является частью усиления мер безопасности». Отдельным лицам будет разрешено выезжать по определенным дорогам и только после строгой проверки безопасности. Неясно, как долго продлится закрытие.

Также Курсор информировал о том, что высокопоставленный чиновник ПА и близкий советник председателя Абу Мазена по религиозным вопросам Махмуд аль-Баш предупредил, что автономия предпримет шаги в рамках отношений с Израилем, включая приостановку соглашений между двумя сторонами и замораживание координации в сфере безопасности.