Как в торговых сетях после Рош ха-Шана изменились цены на продукты

Подавляющее большинство компаний подняли стоимость товаров.

В преддверии осенних праздников представители министерства экономики Израиля проводили несколько проверок, чтобы выяснить, в каких торговых сетях нашим гражданам дешевле всего покупать продукты. Но после Рош ха-Шана, как показали результаты проверки, многие компании резко снова повысили стоимость товаров.

Об этом пишет издание "Детали".

Перед праздниками торговые сети специально снижали цены, чтобы занять в рейтинге высокие места и привлечь к себе покупателей, но в течение последней недели выяснилось, что 34 из 36 компаний изменили ценники и не в лучшую сторону для покупателей. Сильнее всего продуктовая корзина, куда входит 165 потребительских товаров, подорожала в сети "Махсаней ха-шук" - на 62 шекеля. А вот "Виктори" удорожила корзину на 130 шекелей, несмотря на то, что входила ранее в список самых дешевых торговых точек.

Результаты обновленной проверки показали, что лидером по-прежнему остается сеть "Рами Леви ба-интернет", где за праздничную корзину израильтянам придется заплатить 2607 шекелей, на втором месте находятся физические супермаркеты этой же сети (2651 шекель). Тройку замыкает сеть "Йохананоф" с чеком в 2760 шекелей.

А вот самой дорогой, как и во время предыдущих проверок, является "Тив таам ба-сити" - 3487 шекелей. Разница между покупкой продукции в самой дешевой сети и самой дорогой составляет на сегодня 34 процента или 880 шекелей.

"Курсор" писал ранее, что против израильской торговой сети "Рами Леви", подали представительский иск на сумму около 45 миллионов шекелей, обвинив компанию в том, что она продавала покупателям не 100-процентный мед.