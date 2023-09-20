Против известной торговой сети Израиля подали представительский иск

Утверждается, что компания ввела потребителей в заблуждение.

Во вторник, 19 сентября, против израильской торговой сети "Рами Леви", подали представительский иск на сумму около 45 миллионов шекелей, обвинив компанию в том, что она продавала покупателям не 100-процентный мед.

Об этом пишет издание "Детали".

В иске говорится, что "Рами Леви" продавала мед, произведенный в Греции, где на баночках было написано, что продукт полностью натуральный, но проверка показала, что в его составе есть подсластитель psicose-d.

Компания также убрала из своих прилавком продукцию местного производителя - предприятия "Яд Мордехай", нарушив законы конкуренции.

Отмечается, что сеть импортировала мед, потому что стала одной из победительниц тендера министерства сельского хозяйства на ввоз этой продукции без уплаты таможенных пошлин. В рамках тендера компании получили освобождение от уплаты многомиллионной суммы, но они должны были соблюдать определенные условия, в частности ценовые ограничения. Но в иске говорится, что "Рами Леви" им не соответствовала.

Совет пчеловодов заметил, что торговая сеть предлагала покупателям продукт по 17, 5 шекеля за килограмм, при том, что в нашей стране он, как правило, стоит в два раза дороже. Из-за этого и возникли подозрения, что мед поддельный.

В "Рами Леви" отреагировали на обвинение, заявив, что продукт прошел проверки министерства здравоохранения и Израильского института стандартов, результате которых показали, что мед натуральный на 100-процентов и одобрен для продажи.

"Курсор" писал ранее, что популярная торговая сеть "Шуферсаль" отзывает с полок супермаркетов сладкий продукт, после поступившей жалобы одного из клиентов.