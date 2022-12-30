Какая карма настигла участников расхищения товаров с пляжа в Ашкелоне

За расхищение товаров, в основном одноразовой посуды, из выброшенных в море контейнеров, участникам подготовили сюрприз от Управления природы и парков.

Управление природы и парков решило выписать штрафы нарушителям, которые участвовали в расхищении выброшенных контейнеров в Ашкелоне.

Об этом сообщает Израильские трудовыебудни.

По закону запрещено заезжать на пляж на личном транспорте, пересекая охранную зону вдоль моря. В том числе и в том месте, где были выброшены контейнеры.

Штраф за въезд на заповедный участок пляжа составляет 10 тысяч шекелей.

Инспекторы Управления природы и парков сфотографировали номера машин и теперь рассылают владельцам штрафы на дом. Речь идет примерно о 150 машинах.

Поскольку полиции удалось отбить у мародеров контейнер с сотовыми телефонами, то им достались только оставшиеся детские игрушки и одноразовая посуда.

Штраф в 10 тысяч станет для них «приятной неожиданностью» за одноразовые стаканчики.

Ранее Курсор писал, что на берег в Ашкелоне выбросило тысячи детских бутылочек и других товаров. В море с корабля упало три контейнера с детскими изделиями.