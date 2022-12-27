На берег в Ашкелоне выбросило тысячи детских бутылочек и других товаров

В море с корабля упало три контейнера с детскими изделиями.

Во вторник, 27 декабря, на морское побережье в Ашкелоне выбросило три грузовых контейнера. Один из них был поврежден, поэтому берег был усыпан детскими бутылочками, игрушками и другими товарами.

לא צריך ללכת למקס סטוק: מכולות עם מוצצים ומוצרי חד פעמי נסחפו לחוף באשקלון @pozailov1 pic.twitter.com/Q0Cg1V0y7P — כאן חדשות (@kann_news) December 27, 2022

Специалисты отметили, что корабль, с которого в море рухнули контейнеры, пытался войти в порт, но высокие волны не позволили этого сделать. При выходе в море судно потеряло грузы. Два остальных контейнера остались целыми.

На данный момент проводится проверка при участии портовой администрации и выясняется, кому принадлежали упавшие в море контейнеры.

«Курсор» писал ранее, что в субботу, 26 ноября, на пляже в Тель-Авиве обнаружили 40 пакетов, в которых находился гашиш. Их вынесло морским течением к побережью. Очевидцы заметили на пляже трубку, в которой лежали мелкие упаковки с неопознанным веществом и сообщили об этом сотрудникам полиции.