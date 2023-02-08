Какая позиция Иерусалима по поводу войны в Украине – посол Израиля

Чрезвычайный и уполномоченный посол Израиля в Украине Михаил Бродский подробно прокомментировал позицию Израиля касаемо войны в Украине, развязанной *россией.

Об этом он сообщил в интервью Василию Голованову.

По словам дипломата, начиная с 24 февраля позиция Израиля касаемо российского вторжения в Украину не менялась – в первый же день Иерусалим осудил российскую агрессию. Бродский утверждает, что Израиль поддержал и стал соавтором резолюции ООН, осуждающей политику кремля и выступающей в поддержку украинского народа и территориальной целостности Украины.

«Мы поддерживаем Украину не только на словах, но и на деле, оказывая довольно серьезную и ощутимую помощь. Прежде всего гуманитарная, а также помощь в других областях, но не выходя за существующие «красные линии», – сказал он.

Посол заявил, что Израиль является особенной страной на Ближнем Востоке, находящейся в состоянии войны с «нашими соседями» и сталкивающейся с террором и угрозами нацбезопасности. В силу этого Иерусалим действует осторожно и прагматично, «прежде всего думая о безопасности наших граждан и солдат».

Собеседник спросил у Бродского, почему Израиль делает упор именно на гуманитарную помощь. Он ответил, что это обусловлено нахождением нашей страны на «самой вершине пороховой бочки». По мнению дипломата, любой неосторожный шаг и слово может повлечь эскалацию на Ближнем Востоке, войну, всплеск террора и обстрелы израильских городов.

«К сожалению, мы не Швейцария, мы не страна, которая находится в спокойном регионе, мы не члены блока НАТО. Никто не станет в военном смысле нас поддерживать, если случится война, мы рассчитываем только на себя», – добавил он.

Бродский сказал, что Иерусалим помогает Киеву тем, чем может. В частности, это касается медицины, инфраструктуры, генераторов и других сфер.

«Курсор» сообщал, что украинские военнослужащие прибыли в Израиль.

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