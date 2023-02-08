Украинские военнослужащие прибыли в Израиль

Двое украинских военнослужащих прибыли сегодня в Израиль на протезирование и реабилитацию.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в своем Telegram-канале.

Это предусмотрено долгосрочной программой Посольства Израиля в Украине и МАШАВ.

Ранее Бродский рассказал о встрече с советником президента Украинского государства Владимира Зеленского Михаилом Подоляком. По его словам, беседа получилась «очень информативной», а также он добавил, что «Израиль и Украина имеют немало общих интересов и должны активно сотрудничать».

Ранее «Курсор» сообщал, что Израиль изучает возможную передачу Украине, сражающейся против *россии, своей системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» (Iron Dome), как утверждает премьер-министр Беньямин Нетаниягу.

По его словам, члены прошлого правительства уже рассматривали и отвергали вопрос о передаче оружия Киеву, но лидер Ликуда намерен проанализировать этот вопрос после того, как будет сформировано новое правительство. В данный момент Нетаниягу не может дать «окончательное обещание» по этой теме.

Лидер правительства добавил, что сейчас передача «Железного купола» изучается «с точки зрения нашего национального интереса, у нас есть другие соображения». Так, он упомянул об очень близкой оперативной близости между ВС Израиля и ВКС россии. Самолеты армии рф работают в сирийском воздушном пространстве, пока мы избегали какого-либо противостояния, и Нетаниягу не хочет «военного противостояния» с кремлем.

Помимо этого эксперт заявил, что россия готовится пойти в новое наступление.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!