Какие израильские компании вошли в число лучших работодателей мира

Американское издание Forbes составило рейтинг топ-800 лучших работодателей в мире. И в него вошли пять израильских компаний.

Об этом сообщает издание «Детали».

Список возглавила южнокорейский промышленный концерн Samsung. На втором месте оказалась Microsoft, а тройку лидеров замкнула IBM. Далее в рейтинге идет Alphabet (материнская компания Google), Apple, Американская авиационная компания Delta Air Lines, Американский гигант розничной торговли Costco Wholesale и Adobe.

А вот лучшая из израильских компаний, фирма Check Point, работающая в сфере IT-безопасности, заняла 175-е место. В ее израильских офисах трудятся около 5600 человек.

Все остальные израильские работодатели – находятся еще ниже в рейтинге.»Эльбит», с коллективом около 17 800 человек, занимает 507-е место, «Суперфарм», с 5 тысячами сотрудников – 509-е. «Банк Хапоалим», в котором работают около 8500 человек, на 522 месте, а страховая компания «Харель» (около 5 тысяч сотрудников) – на 593-м.

«Курсор» писал ранее, что эксперты международной страховой компанией William Russell составители рейтинг стран, оценивающий условия труда и льгот. Согласно данным, Израиль занимает пятое место в списке худших стран мира по этому показателю.