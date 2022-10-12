Рейтинг стран с худшими условиями работы: какое место занял Израиль

Индекс трудовых прав Израиля составляет 69 баллов, в отличии, например, от Финляндии, которая имеет 93 балла.

Эксперты международной страховой компанией William Russell составители рейтинг стран, оценивающий условия труда и льгот.

Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

Согласно данным, Израиль занимает пятое место в списке худших стран мира по этому показателю. Балл нашей страны составил 3,62 из 10.

А вот лидером антирейтинга оказалась Мексика с оценкой работы и занятости в 0,47 из 10. Такой балл связан с низкой заработной платой и систематическим нарушением прав трудящихся.

После Мексики, худшей страны в мире по условиям труда, является США с оценкой 2,37 из 10 из-за отсутствия гарантированного отпуска по беременности и родам, оплачиваемых государственных праздников и ежегодного отпуска.

Третье место в списке занимает Греция с оценкой 2,89 из-за низкой заработной платы, продолжительного рабочего дня и отсутствия защиты прав работников. Далее идет Южная Корея с результатом 3,23 и, наконец, Израиль с результатом 3,62.

А вот лучшими странами для работы являются Дания, Финляндия и Норвегия. Эксперты отметили, что в Дании средняя высокая заработная плата сочетается с небольшим рабочим временем, хорошо защищенными правами работников и минимум 25-дневным ежегодным отпуском.

А Финляндия имеет высокий балл по индексу трудовых прав — 93 балла, в Израиле этот показатель составляет 69 баллов. Индекс трудовых прав измеряет регулирование занятости, затрагивающее работников во всем мире.

«Курсор» писал ранее, что каждый пятый израильтянин работает сверхурочно.