Какие отели работают в Йом-Кипур и что нужно знать посетителям

Заполняемость отелей в праздник весьма высока.

В Йом-Кипур, несмотря на то, что жизнь в Израиле практически замирает, есть отели, которые продолжают работать в том или ином формате из-за большого наплыва посетителей. Однако, есть важные нюансы, которые следует учитывать постояльцам.

Об этом рассказали журналисты 12-го канала ИТВ.

Многие израильтяне решают поститься вне дома или же хотят просто изменить обстановку, поэтому останавливаются в гостиницах, устраивая себе на праздник так называемый "отпуск". В этот день работает, в частности сеть отелей Africa Israel, их заполняемость составляет более 80 процентов. И останавливаются там в большей степени иностранные гости, бронируя номер на большое количество дней.

Людям, которые в течение суток, не соблюдают пост, предлагают в специально отведенном месте попробовать холодные закуски. Для них открыты пляжи и бассейн, но spa-салоны и бизнес-залы закрываются. Перед началом и сразу после окончания поста гостям предлагают полакомиться горячим обедом. Иностранных туристов заранее предупреждают, что отель в эти дни работает в ограниченном формате.

В нескольких крупных городах, в частности Эйлате, Тель-Авиве, Герцлии и Хайфе в Йом-Кипур будут работать отели Fattal. Но в каждой сети формат работы отличается. Например, сеть бутик-отелей Brown Hotels сразу предупреждает постояльцев, что если они не соблюдают пост, то им нужно заранее приготовить себе запасы еды, потому что что в Йом-Кипур подается только завтрак из холодных блюд.

А вот сеть отелей Travel Hotels в праздник открыта только для ночлега, там гостям не предлагают питание.

"Курсор" писал ранее, что движение транспорта в Йом-Кипур будет приостановлено, закроется даже международный аэропорт "Бен-Гурион", который традиционно не отправляет и не принимает рейсы в праздник.