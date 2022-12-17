Какие районы Израиля считаются лучшими для проживания

Специализированный сайт «Мадлан» опубликовал рейтинг районов израильских городов, которые считаются наилучшими для проживания. Эта информация пригодится для тех, кто в ближайшее время собирается приобрести недвижимость.

Об этом пишет «НЭП».

Рейтинг формировался на основе данных Центрального статистического бюро Израиля, касающихся социально-экономических аспектов разных районов городов. В частности, учитывался уровень жизни граждан и средний доход.

Лидером списка оказался район «Макабим», расположенный в Модиине. На следующих четырех позициях расположились районы Тель-Авива: Шарона, Цахала, Шхунат-Денья и Парк Цамерет.

Более того, свои показатели улучшил и новый микрорайон Кармей ха-Надив в Кирьят-Малахи, он поднялся в индексе с 3 до 5 места, возможно, благодаря масштабному строительству.

Также комфортными для проживания являются районы Явны, они поднялись в рейтинге благодаря притоку новых жителей. Больше всего свои позиции (с 2 до 5) улучшил микрорайон «Рова ха-асаким» в Бат-Ям, там начали строить новые престижные многоэтажные дома.

«Курсор» писал ранее, что каждый год организация «Свободный Израиль» составляет рейтинг городов по индексу свободы, в котором учитывает разные параметры жизни в населенном пункте. И в 2022 году лидерство одержал город Ход ха-Шарон.