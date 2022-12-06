Стал известен самый свободный город Израиля в 2022 году

В целом средний индекс свободы в городах повысился до 41 процента.

Каждый год организация «Свободный Израиль» составляет рейтинг городов по индексу свободы, в котором учитывает разные параметры жизни в населенном пункте. И в 2022 году лидерство одержал город Ход ха-Шарон.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Именно этот город продемонстрировал лучшие показатели (80 процентов от максимальной оценки) по наличию общественного транспорта в выходные дни, отношению к ЛГБТ-сообществу, свободы торговли в субботу, возможности регистрации гражданских браков и т.д.

А вот в прошлом году «самым свободным» был признан Гиватаим, но сейчас он на втором месте. В первую десятку рейтинга также попал Тель-Авив, Герцлия, Модиин, Рамат-Ган, Кфар-Саба, Ришон-ле-Цион, Холон и Эйлат.

На трех последних местах разместились Модиин-Илит, Бней-Брак, Бейтар-Илит.

В целом средний индекс свободы в израильских городах по сравнению с прошлым годом повысился до 41 процента.

«Курсор» писал ранее, что опубликован рейтинг экономического индекса местных советов. При этом большинство крупных городов сохранили свои позиции. Только для Иерусалима данные оказались более пессимистичными. Город опустился с третьего до второго уровня по социально-экономическому показателю.

Еще мы писали, что Тель-Авив опустился на третье место в мировом рейтинге стоимости жизни The Economist Intelligence Unit за 2022 год.