Какие телеканалы в Израиле работают в Йом-Кипур - список

Не все операторы прекратили трансляцию своих каналов.

В свете прекращения телетрансляций во время Судного дня в Израиле, возникли конфликты между светскими и религиозными гражданами. Некоторые требуют компенсацию за отсутствие вещания в этот день.

Об этом пишет "НЭП".

В Израиле существует несколько телевизионных компаний, включая HOT, Yes, Partner TV и Cellcom TV. Также популярны зарубежные операторы, такие как Netflix и Disney Plus.

В Судный день не работают ведущие израильские телеканалы, а также некоторые местные компании, транслирующие художественные фильмы. Однако зарубежные операторы продолжают работу, предоставляя доступ к своим каналам и сервисам, включая Netflix, Disney Plus, Apple TV и Amazon Prime. Местные компании также продолжают транслировать зарубежные каналы.

Часть светских израильтян считает, что это не достаточно, и призывает компании, такие как Cellcom, HOT и Yes, компенсировать клиентам убытки, вызванные прекращением трансляций в Йом Кипур. Представитель движения "Исраэль наора" заявил, что даже если только 5% пользователей потребуют компенсаций, это обойдется компаниям в значительные суммы.

До этого "Курсор" информировал, какие отели работают в Йом-Кипур и что нужно знать посетителям. Несмотря на то, что жизнь в Израиле в этот день практически замирает, есть отели, которые продолжают работать в том или ином формате из-за большого наплыва посетителей.