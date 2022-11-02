Какие университеты Израиля попали в ТОП-50 лучших по предпринимательству выпускников

Аналитики рассматривали университеты с точки зрения количества выпускников-предпринимателей и суммы привлеченного капитала.

В Pitchbook составили рейтинг университетов на основе анализа предпринимательского успеха выпускников вузов по всему миру. И пять израильских высших учебных заведений вошли в ТОП-50 лучших.

Об этом сообщается на сайте компании.

Исследование ранжировало программы по таким категориям, как 100 лучших программ бакалавриата, 100 лучших программ магистратуры, 50 лучших программ бакалавриата для женщин – основательниц компаний и 50 лучших программ магистратуры для женщин – основательниц компаний.

В первой десятке рейтинга, заняв 7-е место, оказался Тель-авивский университет. 814 его выпускников создали свои стартапы, под которые были собраны 26,5 миллиарда долларов. По сравнению с предыдущими четырьмя годами, он поднялся на одну ступеньку.

Израильский технологический институт занял 15-е место, опустившись на три позиции с 12-го места, которое он удерживал в течение предыдущих двух лет. Его выпускники основали 493 компании и привлекли 17,7 млрд долларов.

Еврейский университет в Иерусалиме второй год подряд занимает 31-е место. Основателями компаний стали 412 выпускников программ бакалавриата, создавшие 361 компанию. В общей сложности удалось привлечь 12,4 миллиарда долларов.

Университет Райхмана (бывший IDC) стал новичком в этом списке, заняв 38-е место. 350 бывших студентов учебного заведения создали 293 компании, которые принесли 8,7 миллиарда долларов.

И университет Бен-Гуриона в Негеве занял 45-е место, опустившись на одну строчку по сравнению с прошлым годом. Его выпускники создали 259 компаний и привлекли 8,5 миллиарда долларов.

«Курсор» писал ранее, сколько жителей Израиля имеют высшее образование.