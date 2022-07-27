Какие выплаты и льготы получат сотни репатриантов из Украины, переживших Холокост

Всем 320 репатриантам из Украины, пережившим Холокост, более 80 лет, и они живут по всему Израилю в отелях или съемных квартирах.

В Израиле одобрили признание 320 новых репатриантов, приехавших из Украины с начала войны, пережившими Холокост. Теперь они будут иметь право на получение ежегодного пособия в размере 6500 шекелей в год в дополнение ко всем другим льготам.

Об этом сообщили в Управлении по правам лиц, пережившим Холокост при Министерстве социального равенства.

Министр социального равенства Мирав Коэн («Еш Атид») сказал: «Признание этого статуса позволит новым репатриантам из Украины, пережившим Холокост, получить положенные льготы и выплаты, чтобы обеспечить им достойную старость на земле Израиля. У нас осталось не так много времени, чтобы проявить заботу о них, ведь их средний возраст составляет 85 лет. Мы продолжим наши усилия, чтобы пережившие Холокост получили дополнительные средства из государственного бюджета и выплат от европейских стран».

В последние месяцы сотрудники Управления по правам лиц, переживших Холокост, работали над быстрым признанием этого статуса для новых репатриантов из Украины, чтобы обеспечить своевременное получение ими положенной выплаты. Всем этим людям более 80 лет, и они живут по всей стране в отелях или съемных квартирах.

Помимо ежегодной выплаты в 6500 шекелей в год, они получат также дополнительные льготы, такие как освобождение от оплаты рецептурных медицинских препаратов из корзины лекарств, психологическая помощь по телефону, в амбулатории или на дому, социальный волонтер для регулярных еженедельных встреч у них дома и многое другое.

Из-за их тяжелого психологического состояния в результате переезда в другую страну и преклонного возраста те, кто заботится о них и помогает им с прохождением бюрократических процедур, являются специальной рабочей группой в составе местной социальной службы.

Курсор ранее сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.