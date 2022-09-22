Какими именами израильтяне чаще всего называли детей в 2022 году

Статистику самых популярных имен в Израиле за 2022 год опубликовало Управление регистрации населения и миграции при МВД.

В канун праздника Рош ха-Шана Управление регистрации населения и миграции при МВД опубликовало список имен, которые пользуются в Израиле самой большой популярностью. И лидером рейтинга среди мужских имен является Мухаммад, а среди женских — Авигайль.

Об этом сообщает издание «Детали».

В 2022 году именем Мухаммад были названы 1949 малышей. А самым популярным еврейским именем стал Давид, им называли младенцев 1029 раз. Новорожденных девочек с именем Авигайль за текущий год было зарегистрировано 5782 раза, а в прошлом году большим спросом в Израиле пользовалось имя Майя. Таким именем малышек называют как евреи, так и арабы.

Рейтинг самых популярных мужских имен: Мухаммад (1949), Адам (1364), Йосеф/Юсеф (1294), Давид (1119), Ариэль (1053), Омер/Умар (1039), Лави (864), Даниэль (828), Рафаэль (779), Ури/Ори (774).

Десятка самых популярных имен для девочек: Авигайль (993 раза), Мирьям/Марьям (970), Тамар (943), Яэль (797), Ноа (740), Сара (739), Майя (733), Адель (727), Айяла (657), Лия/Лея (655).

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