Почему треть родителей в Израиле боятся давать детям ключи от дома

Согласно исследованию, проведенному компанией Multiloc lock, многие родители в возрасте 18-34 лет не хотят давать своим детям ключи от входной двери дома.

Перед началом учебного года израильская компания Multiloc lock, занимающаяся производством цилиндров и замков, провела исследование совместно с Институтом геокартографии, и выяснила, что 32,1% родителей боятся давать детям ключи от дома или квартиры.

Об этом сообщает издание Jpost.

Объясняется такое нежелание довольно просто — дети теряют ключи от главной входной двери дома и взрослые опасаются, что их найдет грабитель. Согласно данным, 33,7% детей теряли ключи от дома. При этом, в 1% случаев их воровали из портфеля или сумки, в 1,4% случаев ключ воровали вместе с сумкой, в 5,2% случаев дети теряли ключи в учебном заведении, в 8,8% — забывали ключи в гостях, друзей или внеурочных занятиях и в 13,7% случаев ключи выпадали из кармана или сумки.

Исследование показывает, что больше всего к потерям ключа склонны дети из центра Израиля (37% случаев), по сравнению с 25% детей из района Шарон и 31% детей в северном районе.

Отмечается, что из-за этого 32,1% родителей боятся давать ключи от дома своим детям и большинство из них в возрасте 18–34 лет.

«Курсор» писал ранее, что 1 сентября, состоялся первый учебный день, но многие израильские школьники провели его «с огоньком». Ученики 12-х классов Кфар-Сабы и регионального совета Лев ха-Шарон отпраздновали его большим количеством алкоголя и разборками.