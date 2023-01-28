Какой город Израиля стал самым гостеприимным по версии Booking

По версии Traveler Review Awards 2023, проведенной сайтом Booking, город Акко был признан самым гостеприимным в Израиле. На пару лет он терял это звание, но благодаря усилиям, снова оказался в лидерах.

Об этом пишет Jpost.

В 2021 и 2022 годах самым гостеприимным городом Израиля был признан Рош-Пина. Далее в списке идут Хад-Нес (Голанские высоты), Арад и Мицпе-Рамон.

Мэр города Шимон Ланкри выразил по этому поводу большую радость, указав, что в Акко делается упор на контентный туризм и власти инвестируют в культурное, историческое и кулинарное содержание. Секрет успеха города в последние годы заключается в сочетании его географического положения и истории, которые делают его уникальным, наряду с беспрецедентными инвестициями в проекты, направленные на улучшение туристического опыта.

Мэр Ланкри также подчеркнул важность признания гостиничных заведений, которые помогли Акко стать популярным туристическим направлением, несмотря на проблемы, вызванные пандемией COVID-19, ударившей по индустрии во всем мире.

В этом году признание получили, в общей сложности, 3009 израильских гостиничных компаний из почти 1,4 миллиона наград, присужденных Booking.com по всему миру.

«Мы продолжим инвестировать, чтобы реагировать на количество туристов, которые ежегодно посещают город, и предлагать другой, захватывающий и необычный туризм», — добавил Ланкри.

«Курсор» писал ранее, что в 2023 году израильский отель «The Jaffa» был включен в «Золотой список» Condé Nast Traveler — престижного журнала о путешествиях по роскоши и стилю жизни.