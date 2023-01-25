Израильский отель оказался в «Золотом списке» Condé Nast Traveler

В 2023 году израильский отель «The Jaffa» был включен в «Золотой список» Condé Nast Traveler — престижного журнала о путешествиях по роскоши и стилю жизни.

Об этом пишет Jpost.

Отель «The Jaffa», расположенный в одноименном городе, граничащем с Тель-Авивом, появился в разделе Африки и Ближнего Востока. Этот список, как отметили в журнале, был «тщательно отобран международной командой».

В отеле расположены 120 номеров, богато украшенных неоклассическим искусством и архитектурой. В целом, это смесь старого и нового — то, что сам Conde Nast отметил как характерную черту порта Яффо в самом Тель-Авиве. В интерьере есть высокие потолки, обрамленные неоклассическими орнаментами, а бывший алтарь, превращен в барную стойку, облицованную мрамором.

Это переплетение старого и нового распространяется и на другие помещения отеля, от проходов с колоннадами вокруг благоухающего цитрусовыми деревьями двора, где в течение всего дня в гастрономе Golda’s подают рогалики, лосось и шакшуку, до оштукатуренных потолков в люксах.

Отмечается, что «The Jaffa», расположенный к югу от центра Тель-Авива, стал одной из самых креативных локаций Израиля.

«Курсор» писал ранее, что МИД Франции опубликовало список 1000 лучших ресторанов мира La Liste. В 2022 году в рейтинге значились десять заведений израильских шеф-поваров.

Еще мы писали, что по всему Израилю планируют открыть 20 капсульных отелей. Первый уже начал работать в Иерусалиме. Он включает в себя 26 жилых капсул, некоторые для одного человека, а некоторые для пар, длиной 2,2 метра, шириной 1,2 метра и высотой 1 метр.