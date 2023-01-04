Какую зарплату получают израильтяне в разных сферах экономики

Если учесть индекс потребительских цен, то реальные зарплаты фактически снизились на 0,8 процентов.

В октябре 2022 года в Израиле на 4,5 процента выросла средняя зарплата наемных работников, по сравнению с аналогичным показателем позапрошлого года. Она составила 11 809 шекелей.

Такие данные предоставило Центральное статистическое бюро.

Но при этом, за год инфляция в нашей стране составила 5,1 процент, то есть, реальные зарплаты фактически снизились на 0,8 процентов, если учитывать индекс потребительских цен.

Согласно данным, средние зарплаты израильтян в октябре в разных отраслях экономики, по сравнению с сентябрем 2022 года, составили:

26 521 шекель в сфере информация и коммуникация (включая цифровые технологии);

19 434 шекеля в области электроснабжения, водоснабжения, канализации и переработка мусора;

18 572 шекелей получили работники, предоставляющие финансовые и страховые услуги;

16 715 шекелей составила зарплата сотрудников, предоставляющих профессиональные услуги в научно-технической сфере;

16 503 шекеля в промышленности;

16 102 шекеля заработали израильтяне в сфере местного самоуправления, безопасности и национальной безопасности;

12 842 шекелей — зарплата в сфере недвижимости (продажа, сдача в аренду и т. д.);

12 22 шекелей получили работники, предоставляющие транспортные услуги, а также в сфере логистики, складского хранения и почты;

11 435 шекеля — строительство;

9 706 шекелей в сфере оптовой и розничной торговли.

8794 шекеля в области здравоохранения, соцобеспечения и ухода;

8 740 шекелей в сфере образования;

8 656 шекелей — сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбоводство;

6994 шекеля — искусство, досуг и развлечения;

6076 шекеля — другие услуги;

5 804 шекелей составила зарплата в гостинично-ресторанном бизнесе.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле выросла средняя заработная плата.