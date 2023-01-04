Какую зарплату получают израильтяне в разных сферах экономики

В октябре 2022 года в Израиле на 4,5 процента выросла средняя зарплата наемных работников, по сравнению с аналогичным показателем позапрошлого года. Она составила 11 809 шекелей.
Такие данные предоставило Центральное статистическое бюро.
Но при этом, за год инфляция в нашей стране составила 5,1 процент, то есть, реальные зарплаты фактически снизились на 0,8 процентов, если учитывать индекс потребительских цен.
Согласно данным, средние зарплаты израильтян в октябре в разных отраслях экономики, по сравнению с сентябрем 2022 года, составили:
- 26 521 шекель в сфере информация и коммуникация (включая цифровые технологии);
- 19 434 шекеля в области электроснабжения, водоснабжения, канализации и переработка мусора;
- 18 572 шекелей получили работники, предоставляющие финансовые и страховые услуги;
- 16 715 шекелей составила зарплата сотрудников, предоставляющих профессиональные услуги в научно-технической сфере;
- 16 503 шекеля в промышленности;
- 16 102 шекеля заработали израильтяне в сфере местного самоуправления, безопасности и национальной безопасности;
- 12 842 шекелей — зарплата в сфере недвижимости (продажа, сдача в аренду и т. д.);
- 12 22 шекелей получили работники, предоставляющие транспортные услуги, а также в сфере логистики, складского хранения и почты;
- 11 435 шекеля — строительство;
- 9 706 шекелей в сфере оптовой и розничной торговли.
- 8794 шекеля в области здравоохранения, соцобеспечения и ухода;
- 8 740 шекелей в сфере образования;
- 8 656 шекелей — сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбоводство;
- 6994 шекеля — искусство, досуг и развлечения;
- 6076 шекеля — другие услуги;
- 5 804 шекелей составила зарплата в гостинично-ресторанном бизнесе.
«Курсор» писал ранее, что в Израиле выросла средняя заработная плата.