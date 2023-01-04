В Израиле выросла средняя заработная плата

Согласно данным бюро, средняя заработная плата на полную должность в Израиле в ноябре 2022 года составляла 11 880 шекелей.

Об этом сообщает INN.

В статбюро добавили, что это увеличение на 4,3% по сравнению с ноябрем 2021 года, а также небольшое увеличение по сравнению с 11 809 шекелями в октябре того же года.

Однако если вычесть прирост индекса цен за этот период времени, то средняя заработная плата в октябре действительно снизилась на 0,8% — по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Ранее Курсор писал о том, кто зарабатывает больше всех: названы самые высокооплачиваемые профессии. Средняя зарплата наемного работника в Израиле растет. Однако, если учесть индекс потребительских цен, уровень доходов снижается.

Курсор сообщал, что в Израиле нехватка технических специалистов: Управление инноваций нашло решение. В условиях нехватки квалифицированных специалистов Управление инноваций Израиля выделяет гранты в размере 17,6 млн шекелей для повышения технических навыков рабочих.