Канадский депутат поклялся защищать Израиль и евреев

Председатель фракции союзников Израиля в канадском парламенте Леслин Льюис заявила, что поддерживает «единственную демократию на Ближнем Востоке» ‒ Израиль.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Льюис является юристом ямайского происхождения, иммигрировавшим в Канаду со своей семьей в 5-летнем возрасте. Она вошла в историю, став первой цветной женщиной, баллотировавшейся в лидеры Консервативной партии в Канаде.

Также она стойкий сторонник Государства Израиль. Сейчас женщина занимает пост нового председателя канадского парламентского собрания союзников Израиля, межпартийного религиозного парламентского лобби, которое хочет укрепить связи между двумя странами.

«Существование Израиля является краеугольным камнем нашей веры как христиан. Как канадцы, так и христиане мы поддерживаем единственную демократию на Ближнем Востоке», ‒ заявила Льиюс.

По словам политика, существует прямая связь между растущим уровнем антисемитизма как в Канаде, так и во всем мире, и нарративом, исходящим от движения BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), которое стремится делегитимизировать и демонизировать Израиль. Депутат признал, что сейчас все тяжелее достичь сердец и умов нового поколения в то время, когда произраильских студентов заставляют замолчать и демонизируют в университетских городках.

«Молодые люди больше сосредоточены на вещах, которые затрагивают их душевные струны, поэтому, когда вы выбрасываете такие слова, как расизм и апартеид, они, конечно же, думают: «Я хочу бороться с этим». Когда они связывают это с расизмом, это становится очень интуитивным. Как цветной человек, я вижу это», ‒ поделилась Льюис и добавила, что эта точка зрения становится все более популярной среди левых.

Ситуацию усугубляют СМИ, которые, по ее словам, купились на представление об Израиле как о репрессивном государстве. Льюис намерена выступить в канадских церквях против двойных стандартов Израиля в ООН.

«Мой голос будет усилен, чтобы предложить более полную картину и более всесторонний анализ происходящего. Я хочу иметь кристально чистую позицию по отношению к единственной демократической стране на Ближнем Востоке и приверженность борьбе с антисемитизмом», ‒ заявила Льюис.

По словам политика, отношения Канады с Израилем, восходящие к 1949 году, ‒ «одни из самых важных наших международных союзов», Льюис обещает защищать израильтян и их государство, а также укрепить связи между странами.

«Курсор» сообщал, что в Ванкувере приняли определение антисемитизма IHRA.