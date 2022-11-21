В Ванкувере приняли определение антисемитизма IHRA

Мэр города заявил, что сделан «важный шаг к более инклюзивному и безопасному обществу для всех».

Ванкувер стал последним канадским городом, принявшим определение антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA), признающее формы антисионизма, составляющие антисемитизм.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

По словам мэра Ванкувера Кена Сима, он гордится поддержкой еврейской общины как в Ванкувере, так и по всему миру. Он утверждает, что антисемитизму нет места в этом городе, а также добавил, что Ванкувер сделал «важный шаг к более инклюзивному и безопасному обществу для всех».

«Да! Да! Да! Мы сделали это! Я рад видеть, что городской совет Ванкувера принял определение антисемитизма, данное IHRA», – прокомментировал это гендиректор Еврейской федерации Большого Ванкувера Эзра Шакен.

Согласно ежегодному аудиту антисемитизма B’nai Brith Canada, случаи ненависти к евреям в Британской Колумбии и на Юконе, включая Ванкувер, выросли более чем на 14% с 2020 по 2021 год.

Федерация, а также Центр по делам Израиля и евреев, поделились ссылками на благодарственное письмо в Интернете, с призывом отправить его по электронной почте мэру и городскому совету.

«При этом городской совет Ванкувера продемонстрировал свою готовность стоять плечом к плечу с еврейской общиной в борьбе с ненавистью к евреям. Я благодарен за то, что определение IHRA будет использоваться муниципальными властями, чтобы помочь определить, что является антисемитизмом, а что нет, и что оно будет использоваться в политике и действиях в поддержку энергичного еврейского меньшинства Ванкувера», – сказано в письме.

Канадские провинции Манитоба и Нью-Брансуик тоже недавно приняли меры по принятию определения антисемитизма IHRA.

«Курсор» сообщал, что афроамериканский раввин призвал научить антисемитов «настоящему иудаизму».

Помимо этого в Израиле одобрили проект документирования свидетельств выживших в Холокосте.