Кандидат на пост главы ЦАХАЛа предлагает активизировать убийства иранских чиновников

В 74-страничном документе под названием «Противодействие региональной стратегии Ирана» Эяль Замир предупреждает, что поддерживаемые Тегераном ополченцы в Сирии присоединятся к «Хизбалле» в бою.

Эяль Замир, один из ведущих кандидатов на пост следующего главы израильских вооруженных сил, в своем объемном докладе предупредил, что Ирану удалось создать значительный плацдарм в Сирии, и призвал к увеличению числа убийств иранских военных чиновников для пресечения этих усилий.

В 74-страничном документе, опубликованном в рамках его нынешней работы в качестве научного сотрудника Вашингтонского института, Замир заявил, что Ирану удалось создать всеобъемлющую военную инфраструктуру в Сирии, развернуть ракеты и БПЛА, представляющие прямую угрозу соседнему Израилю.

Доклад, озаглавленный «Противодействие региональной стратегии Ирана» и датированный 8 мая, был опубликован во вторник.

«Некоторые иранские военизированные формирования базируются в специальных лагерях в Сирии, и в случае израильской кампании против «Хезболлы» в Ливане они вполне могут запустить ракеты из глубины Сирии по израильским целям», — написал Замир.

В прошлом месяце ЦАХАЛ провел крупные военные учения на Кипре, имитирующие наземное наступление вглубь Ливана в потенциальной войне против поддерживаемой Ираном «Хизбаллы». Эти учения были частью крупнейших за последние десятилетия военных учений, имитирующих тотальную войну с упором на северную границу Израиля.

Курсор ранее писал, что Ганц продвигает назначение нового главы ЦАХАЛа. Министр обороны Израиля продолжает лоббировать назначение главы ЦАХАЛа и заявил, что предоставил генеральному прокурору убедительные причины для этого.