Ганц продвигает назначение нового главы ЦАХАЛа

Министр обороны Израиля продолжает лоббировать назначение главы ЦАХАЛа и заявил, что предоставил генеральному прокурору убедительные причины для этого.

Министр обороны Бени Ганц продолжает попытки назначить следующего начальника штаба Армии обороны Израиля, несмотря на то, что сейчас идет подготовка к выборам.

Постоянные назначения высокопоставленных чиновников — таких как начальник полиции — традиционно не производятся в период действия временных правительств, и генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара заявила, что Ганц должен представить «существенную необходимость», чтобы оправдать назначение.

Офис Ганца сообщил, что Бахарав-Миару было направлено юридическое заключение, подготовленное генеральным прокурором оборонного ведомства, в котором Итай Офир утверждает, что можно продолжать процесс назначения следующего начальника штаба ЦАХАЛа даже в сезон выборов.

Канцелярия Ганца сообщила, что к юридическому заключению прилагается секретная оперативная сводка ЦАХАЛа и секретная политическая сводка «относительно безопасности и политических проблем, с которыми Израиль сталкивается в настоящее время».