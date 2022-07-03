Ганц продвигает назначение нового главы ЦАХАЛа

Министр обороны Бени Ганц продолжает попытки назначить следующего начальника штаба Армии обороны Израиля, несмотря на то, что сейчас идет подготовка к выборам.
Постоянные назначения высокопоставленных чиновников — таких как начальник полиции — традиционно не производятся в период действия временных правительств, и генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара заявила, что Ганц должен представить «существенную необходимость», чтобы оправдать назначение.
Офис Ганца сообщил, что Бахарав-Миару было направлено юридическое заключение, подготовленное генеральным прокурором оборонного ведомства, в котором Итай Офир утверждает, что можно продолжать процесс назначения следующего начальника штаба ЦАХАЛа даже в сезон выборов.
Канцелярия Ганца сообщила, что к юридическому заключению прилагается секретная оперативная сводка ЦАХАЛа и секретная политическая сводка «относительно безопасности и политических проблем, с которыми Израиль сталкивается в настоящее время».
Курсор ранее писал, что в СМИ назвали, кому Бени Ганц предлагает высшую должность в своей партии. «Синие и белые» стремятся подорвать позиции «Еш Атид» как главы левоцентристского блока. Сообщается, что в залы Кнессета может вернуться Ципи Ливни.
Также сообщалось, что сегодня решится судьба Ямины. Ямина распадается на глазах: из недавно одной из сильнейших политических сил она за один день оказалась на пороге распада. Шакед намерена обратиться к населению с заявлением об объединении левых и правых.
Кроме того, экономический советник Нетаниягу примет участие в праймериз Ликуда. Ави Симхон, занимавший пост главы экономического совета во время премьерства Нетаниягу, намерен добиться места в списке Ликуда на будущих выборах. Он выступил со своей программой остановки роста цен.