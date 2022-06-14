Карин Эльхаррар направится в Египет на газовый форум

Карин Эльхаррар в Каире обсудит с египетскими и европейскими представителями возможности транспортировки газа из Израиля в Европу через Египет.

Министр энергетики Карин Эльхаррар направляется в Каир, чтобы принять участие во встрече членов Восточно-Средиземноморского газового форума (EMGF).

Израиль и ЕС уже месяц ведут переговоры об экспорте газа через Египет в Европу. Ранее сегодня Эльхаррар встретилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на фоне интенсивных переговоров о поставках Израилем природного газа в Евросоюз в связи с отказом от российского топлива.

Фон дер Ляйен заявила сегодня в Иерусалиме, что ЕС изучает пути активизации нашего энергетического сотрудничества с Израилем, включая работу над подводным силовым кабелем и газопроводом в восточном Средиземноморье.

Пока нет трубопровода, связывающего морские месторождения Израиля с Европой, одним из вариантов является транспортировка природного газа в Египет, где он может быть сжижен для экспорта на судах в Европу. Эльхаррар заявила, что Израиль может помочь удовлетворить спрос ЕС, если сможет поставлять газ из своих морских запасов, оцениваемых почти в 1 000 миллиардов кубометров.

Курсор ранее писал, что ЕС заинтересован в расширении энергетического сотрудничества с Израилем. Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен приветствует дружбу с Иерусалимом и говорит, что газопровод East Med является инвестицией в энергетическую безопасность Европы и Израиля.